Gefühlslage

Underdog München ist in der Rückrunde der letzten Saison nach drei sieglosen Partien in Folge ausgerechnet gegen "Big-City-Club" Hertha die Überraschung gelungen - daran werden sie anknüpfen wollen. Spaß beiseite: Am ersten Spieltag in München zu spielen, das kann dankbar sein, da man nur gewinnen kann. Zuletzt hat man sich gegen München stets lobenswert präsentiert, es überwiegt also der Reiz, das zu wiederholen, nicht die Angst vor einer Schmach.