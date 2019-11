Form

Ein Dreier zuletzt in der Liga gegen Düsseldorf und ein knappes Ausscheiden im DFB-Pokal in Leverkusen sprechen für eine konkurrenzfähige Mannschaft. Vor einiger Zeit sah das in Paderborn noch ganz anders aus. So ist die Wahrscheinlichkeit, in Sinsheim zu punkten, gar nicht mal so klein.