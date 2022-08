In einem unterhaltsamen Spiel siegte Mainz in Bochum 2:1 (1:1). Karim Onisiwo war dabei der Mann des Spiels und erzielte beide Mainzer Treffer. Erst brachte er sein Team in Führung (26.), ehe Kevin Stöger noch vor der Halbzeit ausgleichen konnte. Danach hatte Mainz mehr vom Spiel, in der 77. Minute schoss Onisiwo die Mainzer erneut in Führung.