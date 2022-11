Allmählich kam auch Werder besser in die Partie – und nutzte den ersten starken Angriff zum 1:0: Über den rechten Flügel setzte sich Mitchell Weiser durch, der mit der Hacke auf den herannahenden Füllkrug zurücklegte. Der Mittelstürmer, der nach der Verletzung von RB Leipzigs Timo Werner ein heißer Kandidat auf einen Platz im deutschen Kader für die WM in Katar ist, brachte Werder mit einem scharfen Schuss in Front (30.). Mit ein wenig Glück rettete Werder die Führung in die Pause, S04-Stürmer Simon Terodde traf mit einem Kopfball nur noch den Pfosten (38.).

Füllkrug muss verletzt vom Platz

Nach der Pause spielte Schalke weiter nach vorn. Amos Pieper grätschte im letzten Moment in einen Abschluss von Král (54.), weil zuvor aber Miloš Veljković mit dem Arm am Ball war, bekam Schalke für die Szene noch einen Freistoß 18 Meter vor dem Tor zugesprochen. Während der ohne Torgefahr verpuffte, gestikulierte Werders Füllkrug bereits in Richtung Bank: Der Torschütze hatte sich in einem Zweikampf wehgetan und konnte nicht mehr in vollem Tempo sprinten. Werder-Trainer Ole Werner brachte dafür Oliver Burke in die Partie (60.).