Fußball-Bundesliga Leverkusen gewinnt Fünf-Tore-Spiel in Bremen

Bayer Leverkusen kämpft sich in der Fußball-Bundesliga an die Europacup-Ränge heran. Das Team von Trainer Xabi Alonso setzte sich am 24. Spieltag bei Werder Bremen 3:2 (1:1) durch und hat nun noch sechs Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt auf Platz sechs.