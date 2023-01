Der aus dem BVB-Nachwuchs hervorgegangene Torjäger hat in der laufenden Saison mit zwölf Torbeteiligungen (sechs Treffer, sechs Vorlagen) den Durchbruch im Profikader geschafft. Insgesamt stehen für Moukoko bereits elf Bundesligatore auf dem Konto. Er ist der jüngste Spieler, der jemals die Zehn-Tore-Marke in der Bundesliga erreicht hat. In Katar gehörte er zum Kader der deutschen Nationalmannschaft. Beim Turnier kam er zu einem Kurzeinsatz.