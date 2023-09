Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit İlkay Gündoğan als Kapitän in die Saison mit der Heim-Europameisterschaft. Das verkündete Bundestrainer Hansi Flick vor dem Länderspiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Japan in Wolfsburg. »Ich habe mich entschieden, İlkay die Kapitänsbinde zu geben«, sagte Flick am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining.