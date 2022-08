Am Rande des EM-Endspiels hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein baldiges Treffen mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff angekündigt, in dem es auch um das Thema Equal Pay gehen soll. Das Treffen ist für Dienstag in Frankfurt/Main angesetzt.

Bundeskanzler Scholz will sich mit DFB-Team treffen

Scholz kündigte auch an, sich mit den Vize-Europameisterinnen zu treffen. Ein Termin stehe noch nicht fest, sagte die Bundestrainerin am Samstag. Sie habe aber »tatsächlich das Gefühl, dass es nicht nur Lippenbekenntnis und Symbolpolitik ist«, so Voss-Tecklenburg, die von einem Auftrag für den »gesamten Sport« sprach. Die Politik müsse sich »stärker einbinden lassen«.