Champions League Tottenham verspielt Zwei-Tore-Führung in Piräus

Olympiakos Piräus - Tottenham Hotspur 2:2 (1:2)

Enttäuschender Auftakt für den Finalisten der Vorsaison: Tottenham Hotspur spielte trotz 2:0-Führung bei Olympiakos Piräus nur unentschieden. Harry Kane per Elfmeter (26. Minute) und Lucas Moura (30.) trafen für die Spurs. Daniel Podence erzielte zunächst den Anschlusstreffer (44.), bevor Mathieu Valbuena per Strafstoß zum Endstand traf (54.).

Olympiakos war in der Anfangsphase die bessere Mannschaft. Die beste Chance für die Griechen hatte zunächst Miguel Ángel Guerrero, der per Volleyschuss den Pfosten traf (19.). Nach dem Doppelschlag von Kane und Moura sah es nach einem Sieg des Favoriten aus, aber Podence und Valbuena per an ihm verursachten Foulelfmeter glichen zum verdienten 2:2 aus. Am Ende hatte der Gastgeber mehr als doppelt so viele Torschüsse zu verzeichnen.

Club Brügge - Galatasaray 0:0

Trotz deutlicher Überlegenheit ist Club Brügge gegen Galatasaray nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen. Die Gastgeber waren von Beginn das dominierende Team, konnten aber keine ihrer vielen Großchancen nutzen. Außenverteidiger Federico Ricca war mit seinem Lattentreffer am dichtesten dran (34.). In der zweiten Hälfte hätte dann der Ex-Dortmunder Emre Mor fast die Führung für Galatasaray erzielt, aber auch sein Versuch traf nur die Latte (61.)