Bundesliga-Torschützenkönig Nkunku wechselt von Leipzig zum FC Chelsea

»Ich bin unglaublich glücklich, zu Chelsea zu wechseln«, wird der französische Nationalspieler, der wie Niclas Füllkrug 16 Treffer in der vergangenen Saison erzielte, auf der Homepage seines neuen Klubs zitiert: »Nachdem ich in der Ligue 1 und in der Bundesliga gespielt habe, möchte ich nun in der Premier League spielen, einer der stärksten Ligen der Welt«, so Nkunku.