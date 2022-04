Der ehemalige DDR-Fußballnationalspieler Joachim Streich ist nach schwerer Krankheit gestorben. Das teilte sein früherer Klub, der 1. FC Magdeburg, mit. Streich verstarb demnach am frühen Samstagmorgen, nur drei Tage nach seinem 71. Geburtstag.

Streich wurde mit Magdeburg dreimal FDGB-Pokalsieger und zweimal als DDR-Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Mit der Nationalmannschaft gewann er 1972 in München die olympische Bronzemedaille und nahm an der Weltmeisterschaft 1974 teil. Er hält im DDR-Fußball mehrere Rekorde, darunter den als Rekordnationalspieler mit 102 Länderspielen. Später führte er Magdeburg als Trainer in den Uefa-Cup.