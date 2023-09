Pressestimmen zur DFB-Niederlage gegen Japan »Katastrophe Deutschland«

»Mirror«: »Deutschlands Trainer Hansi Flick ist unter enormem Druck, nachdem seine Mannschaft 4:1 von Japan geschlagen und sein bizarrer Führungsstil von einer neuen Dokumentation offengelegt wurde.«

Frankreich

»L’Equipe«: »Deutschland ist vor dem Spiel gegen die Blauen noch ein wenig weiter in die Krise gerutscht. Japan hat einen richtigen Spaß daran, Deutschland weh zu tun. Nachdem sie die Deutschen schon bei der Gruppenphase der WM 2022 geschockt hatten, fegten die Japaner sie am Samstagabend beim Freundschaftsspiel in Wolfsburg weg. Das macht die Situation von Trainer Hansi Flick keinesfalls angenehmer.«