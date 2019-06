U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz verzichtet bei der Europameisterschaft auf den Schalker Stürmer Cedric Teuchert und Verteidiger Jordan Torunarigha von Hertha BSC. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt.

Teuchert hatte mit sieben Toren in der EM-Qualifikation großen Anteil an der EM-Qualifikation der deutschen U21-Mannschaft, kam bei Schalke in der Rückrunde aber kaum noch zum Einsatz. Torunarigha hatte in der Rückrunde zwischenzeitlich wegen einer Verletzung am Sprunggelenk pausieren müssen.

Zudem stehen Torunarighas Klub-Kollege Lukas Klünter und Stürmer Janni Serra von Holstein Kiel nicht im finalen 23-Mann-Aufgebot für das Turnier in Italien und San Marino. Mit dabei sind dagegen der Berliner Arne Maier und Hoffenheims Nadiem Amiri, die nach Verletzungspausen angeschlagen ins Trainingslager gereist waren.

Deutschland reist als Titelverteidiger an

Der deutsche Fußball-Nachwuchs bereitet sich noch bis Dienstag in Natz-Schabs in Südtirol auf die EM-Endrunde vor. Zu dem Turnier vom 16. bis 30. Juni in Italien und San Marino reist die DFB-Auswahl als Titelverteidiger. Aus der Meister-Mannschaft von Polen sind mit Levin Öztunali (Mainz), Mahmoud Dahoud (Dortmund), Waldemar Anton (Hannover) und Amiri noch vier Spieler dabei.

In der Gruppenphase trifft das Team auf Dänemark, Serbien und Österreich. Die drei Gruppensieger sowie der beste Zweite ziehen ins Halbfinale ein. Das Halbfinale ist auch Ziel der DFB-Auswahl - und damit die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020.