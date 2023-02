(K)ein Klischee: Am Montag gab der DFB einen neuen Sponsor der Frauen-Nationalmannschaft bekannt. Einen, der im Internet prompt für viel Spott sorgte: Das Wuppertaler Familienunternehmen Vorwerk, bekannt für Staubsauger und den Thermomix. Manche fühlten sich an Zeiten erinnert, als Nationalspielerinnen zur Belohnung für den EM-Sieg ein Kaffeeservice geschenkt bekamen. Voss-Tecklenburg sah das Ganze »überhaupt nicht als Klischee-Nummer«, wie sie vor dem Spiel sagte. Ein wenig Selbstironie war aber auch dabei: »Wir Frauen freuen uns auf Hightechgeräte, weil uns die Männer ja nicht so oft im Haushalt unterstützen. Also haben wir alle Klischees erfüllt.«