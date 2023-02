Gegen starke Schwedinnen DFB-Frauen starten mit Remis ins WM-Jahr

Nach dem Seitenwechsel glichen sich die Spielanteile ein wenig aus. Der Angriff um die vor Spielbeginn als Nationalspielerin des Jahres ausgezeichnete Alexandra Popp, die zu ihrem 125. Länderspiel-Einsatz kam, blieb jedoch weiterhin zu harmlos. In der Schlussphase näherten sich die Schwedinnen der Führung noch einmal an, doch die starke Frohms blieb im direkten Duell mit Blackstenius (79.) Siegerin. Johanna Rytting Kaneryd scheiterte am Pfosten (81.).

Die Weltmeisterschaft wird in diesem Jahr vom 20. Juli bis zum 20. August in Australien und Neuseeland ausgetragen. In der Gruppenphase trifft das deutsche Team auf Kolumbien, Marokko und Südkorea.