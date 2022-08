Das Spiel gestern sei für alle »einzigartig« gewesen, sagte Lena Oberdorf, die Mannschaft hätte es genossen. Die Atmosphäre in Wembley »macht schon was mit einem«, gerade wenn wie bei den Engländerinnen so viele Fans die Hymne mitsingen würden. »Ich würde mir wünschen, dass wir das auch in Deutschland hinbekommen«. Sie danke den Fans für die Unterstützung.