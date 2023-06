Deutschlands U21-Fußballer stehen bei der EM vor dem erstmaligen Aus in der Gruppenphase seit 2013. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo verlor am Sonntag in Batumi sein zweites Turnierspiel mit 1:2 (0:1) gegen Außenseiter Tschechien. Nach dem 1:1 gegen Israel zum Auftakt liegt die DFB-Auswahl mit nur einem Zähler auf Rang drei ihrer Vorrundengruppe.