So oder so: Über Generationen waren Schlussmänner aus Deutschland ein Qualitätsmerkmal: Torhüter »made in Germany«.

Am Abend (18.30 Uhr, TV: Sky) treffen die beiden besten deutschen Mannschaften in der Fußball-Bundesliga aufeinander, Bayern München gegen Borussia Dortmund. Vor gar nicht so langer Zeit hieß es auch mal Kahn gegen Jens Lehmann, Kampf der Titanen, Kampf ums DFB-Tor. Jeder hatte hierzu eine Meinung.