Die AS Monaco zählt zu den erfolgreichsten Klubs Frankreichs. Viel Platz bietet das Fürstentum an der Côte d'Azur nicht, und so steht das Stade Louis II direkt am Hafen. Gut besucht sind die Spiele der Monegassen übrigens nicht, im Schnitt kommen nur knapp 7000 Fans in die Arena, die bis zu 18.523 Zuschauer fasst.