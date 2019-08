Der Trick mutet kurios an: Beim Abstoß lupft der Torwart den Ball zu einem direkt vor oder neben ihm stehenden Mitspieler, dieser köpft ihn zum Keeper zurück, der die Kugel mit den Händen aufnimmt. Zu beobachten war diese Variante an den ersten Spieltagen der zweiten und der dritten Liga in dieser Saison des Öfteren, möglich wurde er durch eine Regeländerung: Seit dieser Spielzeit muss der Ball beim Abstoß nicht mehr den Strafraum verlassen haben, bevor ihn ein zweiter Spieler annehmen darf. Er ist nun bereits im Spiel, wenn er mit dem Fuß berührt wurde und sich bewegt hat.

Mit dieser Neuerung wollten die Regelhüter vom International Football Association Board (Ifab) die Spieleröffnung beschleunigen. Einige Mannschaften nutzten sie jedoch, um mit dem erwähnten Trick frühes Pressing des Gegners zu verhindern oder um Zeit zu gewinnen. Das Ifab hatte diese Variante zunächst für regelkonform erklärt, sich am vergangenen Freitag aber umentschieden. Bis auf Weiteres solle sie zu einer Wiederholung des Abstoßes führen. Offenbar hatten die Regelhüter die Findigkeit der Spieler bei der Suche nach Schlupflöchern unterschätzt.

imago images/ Team 2 Der Trick der Bochumer Manuel Riemann (l.) und Simon Lorenz ist nicht mehr erlaubt

Sperre für Trainer voraussichtlich nach vier Gelben Karten

Diskussionen gibt es auch über die Neuerung, dass Teamoffizielle auf der Bank Gelbe, Gelb-Rote und Rote Karten gezeigt bekommen können. Die Trainer befürchten, dadurch zu stark in ihrem Wirkungskreis eingeschränkt zu werden. So streng, wie manche annehmen, sollen die Unparteiischen jedoch gar nicht sein. "Die Möglichkeit einer mündlichen Ermahnung, die deeskalierend wirkt, bleibt bestehen", sagt Lutz Wagner, der Schiedsrichter-Lehrwart des DFB. Ihren Referees hat die Schiedsrichter-Kommission einige Handlungsleitlinien mitgegeben, wie und wann die im Regelwerk genannten Disziplinarmaßnahmen anzuwenden sind.

Darin heißt es zum Tatbestand des wiederholten Verlassens der Coachingzone: "Je deutlicher, je häufiger, je störender, je ignoranter das Verhalten der Teamoffiziellen dabei [ist], desto angebrachter ist eine Verwarnung; bei unbewusstem Verlassen der technischen Zone ist ein eher entspannter Umgang angebracht." Läuft ein Trainer aus diesem Bereich, um beim Schiedsrichter oder dem Assistenten zu protestieren, bekommt er nicht in jedem Fall die Rote Karte, sondern nur dann, wenn "die Aggressivität über das Maß eines respektlosen Verhaltens hinausgeht" oder wenn "eine öffentliche Diskreditierung (Bloßstellen) deutlich wird".

Ab welcher Anzahl an Gelben Karten eine Sperre folgen wird, ist noch nicht entschieden. Der ursprüngliche Plan, eine solche Sperre nach drei Verwarnungen zu verhängen, wurde verworfen, nachdem es Kritik von mehreren Bundesligatrainern gegeben hatte. Das DFL-Präsidium wird nun der Generalversammlung der DFL am 21. August den Vorschlag unterbreiten, dass wie in der englischen Premier League die vierte Gelbe Karte zu einer Sperre führt. Nach einer Gelb-Roten und einer Roten Karte ist eine Zwangspause ohnehin obligatorisch.

Handspiel: Armhaltung wichtiger als Absicht

Ebenfalls geändert hat sich die Handspielregel: Das Kriterium der Absicht ist in den Hintergrund gerückt, stattdessen spielt nun die Haltung des Armes eine zentrale Rolle. So ist ein Handspiel prinzipiell strafbar, wenn sich dabei der Arm oder die Hand über Schulterhöhe befindet oder wenn der Spieler seine Arme dazu genutzt hat, um sich breiter zu machen. Nicht strafbar ist ein Handspiel dann, wenn sich der Spieler den Ball selbst an den Arm oder die Hand köpft oder schießt. Es gibt allerdings Ausnahmen von diesen Grundsätzen. Neu ist, dass ausnahmslos kein Tor mehr zählt, bei dem unmittelbar zuvor die Hand oder der Arm des Torschützen oder Vorlagengebers im Spiel war.

Die geänderte Regel dürfte den Schiedsrichtern, vor allem aber den Video-Assistenten die Beurteilung von Handspielen erleichtern. Sie haben nun einen stärker an messbaren Fakten orientierten Kriterienkatalog. Das wird zwar nicht dazu führen, dass es keine Diskussionen mehr gibt, denn ein Graubereich existiert weiterhin. Aber die Frage, ob ein Handspiel strafbar ist, wird nun oft eindeutiger und einfacher zu beantworten sein.

Der Schiedsrichter ist nicht mehr immer "Luft"

Seit der WM 2019 wissen Fußball-Fans, dass Torhüter bei der Strafstoßausführung nur noch mit einem Fuß auf der Torlinie stehenbleiben dürfen. In Frankreich griffen deshalb die Video-Assistenten (VAR) ein, sobald eine Torhüterin die Linie mit beiden Füßen um wenige Zentimeter verließ, der Ball nicht ins Tor ging und die Schiedsrichterin nicht reagierte. So rigide werde es in der Bundesliga nicht zugehen, sagt Jochen Drees, der Projektleiter des DFB für die VAR: "Aus Köln wird nur interveniert, wenn der Torwart die Linie sehr deutlich verlässt und der Referee nichts unternimmt." Es dürfte also weiterhin eher um zwei Meter gehen als um Zentimeter.

Gewöhnen müssen sich Schiedsrichter, Spieler und Zuschauer daran, dass der Unparteiische nicht mehr grundsätzlich "Luft" ist, wenn er versehentlich vom Ball getroffen wird. Sofern dadurch der Ballbesitz wechselt, wird das Spiel unterbrochen, und die Mannschaft, die zuletzt am Ball war, bekommt die Kugel per Schiedsrichter-Ball zurück. Bei Freistößen in Tornähe müssen die Angreifer nun einen Meter Abstand zur Mauer halten, damit soll das Geschiebe und Gedränge ein Ende haben.

Die Schiedsrichter der ersten und zweiten Liga schwärmen dieser Tage aus, um den Profiklubs die Regeländerungen zu erklären.