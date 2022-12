Mihajlović war 2019 an Blutkrebs erkrankt. Nach einer Knochenmarktransplantation und drei Chemotherapien kehrte der einstige jugoslawische Nationalspieler aber zurück auf die Trainerbank des FC Bologna in der italienischen Serie A, wo er schon als Spieler den Großteil seiner Profikarriere verbracht hatte. Im März dieses Jahres musste er erneut in Behandlung. Nach einem enttäuschenden Saisonbeginn trennte sich der Verein von Mihajlović, der danach kein neues Engagement bei einem anderen Klub übernahm. »Er hat tapfer gegen diese schreckliche Krankheit gekämpft«, hieß es in der Erklärung der Familie.