Insgesamt absolvierte er mehr als 400 Spiele für die Eintracht. Danach war er noch jahrelang als Zeugwart für den Klub tätig.

Er war der zweite Spieler nach Lothar Kobluhn, der in der Bundesliga mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In der Partie gegen Eintracht Braunschweig hatte er 1971 seinem Gegenspieler, der ihn zuvor gefoult hatte, in den Hintern getreten.

Mit der Nationalmannschaft wurde Lutz 1966 in England WM-Zweiter, das WM-Halbfinale gegen die Sowjetunion, in dem er den verletzten Horst-Dieter Höttges in der Abwehr ersetzte, war das letzte seiner zwölf Länderspiele.