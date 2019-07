+++ Transferticker +++ Frankfurt holt Rode zurück, Spartak Moskau lockt Schürrle

TRANSFERS

Rückkehr von Rode nach Frankfurt perfekt

Mittelfeldspieler Sebastian Rode kehrt von Borussia Dortmund zu Eintracht Frankfurt zurück. Das bestätigten beide Fußball-Bundesligisten. Der 28-Jährige unterschrieb bei den Frankfurtern einen Fünfjahresvertrag bis 2024. Eine offizielle Ablösesumme wurde nicht bekannt, sie soll zwischen vier und fünf Millionen Euro liegen.

Rode war im Winter bereits als Leihgabe vom BVB für ein halbes Jahr zur Eintracht gekommen und stand mit dem Team im Halbfinale der Europa League. "Wir haben alle gesehen, welche Wertigkeit Sebastian in unserem Spiel hat. Nach seiner Verpflichtung im vergangenen Winter hat unser Spiel an wichtigen Komponenten gewonnen", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic.

Rode befindet sich nach seiner Knorpelverletzung im Aufbautraining, soll aber ins Trainingslager der Eintracht nach Windischgarsten in Österreich nachreisen. Ein Kandidat für das Rückspiel in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation gegen Flora Tallinn (Hinspiel: 2:1) ist Rode nicht. Es heißt, Frankfurt will auch die ehemaligen Leihspieler Kevin Trapp (Paris St. Germain) und Martin Hinteregger (FC Augsburg) zurückholen.

GERÜCHTE

Schürrle in "guten Gesprächen" mit Spartak Moskau

Mit André Schürrle steht laut Medienberichten einer weiterer Profi des BVB vor einem Wechsel. Der Angreifer soll zum russischen Rekordmeister Spartak Moskau wechseln. Dem Sender Sky Sport News HD bestätigte der Berater des 28-Jährigen "gute Gespräche", auch russische Quellen berichten darüber. Verhandelt wird offenbar über eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

Beim BVB hat Schürrle keine Zukunft mehr; er war bereits in der vergangenen Saison an Premier-League-Absteiger FC Fulham ausgeliehen. Trainer Lucien Favre plant nicht mit dem Offensivspieler, der 2014 mit Deutschland Weltmeister wurde: In der Vorbereitung auf die neue Saison war der 57-malige Nationalspieler für Verhandlungen mit einem neuen Arbeitgeber freigestellt worden. Für den BVB wäre ein Schürrle-Verkauf ein weiterer Schritt, den Kader zu verkleinern. Auf transfermarkt.de umfasst der aktuelle Kader des Klubs 34 Spieler - nur Union Berlin hat mehr Profis (35) unter Vertrag.

Khedira wird mit Wolverhampton in Verbindung gebracht

Sami Khedira steht womöglich vor einem Wechsel von Juventus Turin in die Premier League. Wie die italienische Sporttageszeitung "Gazzetta dello Sport" berichtet, haben die Wolverhampton Wanderers Interesse am 32 Jahre alten Weltmeister von 2014 bekundet. Bei Wolverhampton ist Jorge Mendes, Manager von Juventus-Weltstar Cristiano Ronaldo, Geschäftspartner der chinesischen Klubbesitzer.

Khedira steht seit 2015 bei der Alten Dame unter Vertrag und bezieht ein Jahresgehalt von sechs Millionen Euro. Mit dem ablösefreien Aaron Ramsey vom FC Arsenal hat Juventus bereits einen potentiellen Khedira-Nachfolger unter Vertrag genommen. Laut "Gazzetta dello Sport" würde Khedira allerdings lieber zurück in die Bundesliga, er schließe jedoch einen Wechsel in die Premier League nicht aus.