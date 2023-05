Drei Tage nach einer Massenpanik in einem Fußballstadion in El Salvador mit mindestens zwölf Toten und Hunderten Verletzten hat der Fußballverband des Landes die nationale Meisterschaft Clausura abgesagt. »Wir haben beschlossen, die nationale Meisterschaft von El Salvador 2022/2023 abzubrechen«, teilten der Verband und die Erstliga-Vereine in einer gemeinsamen Erklärung mit.