EU-Gesundheitsbehörde Auch in Deutschland Coronafälle in Verbindung mit der Fußball-EM

In der vergangenen Woche hatte die europäische Gesundheitsbehörde ECDC noch keine Coronainfektionen in Zusammenhang mit der EM in Deutschland gezählt, nun sind es 18. Insgesamt gab es aber nur einen leichten Anstieg.