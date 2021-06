So schauten deutsche Fans das EM-Spiel gegen Frankreich Das Mini-Public-Viewing-Gefühl

Eine schwimmende Leinwand in Köln, ein selbst gebautes Park-Kino in Wiesbaden und eine Fischbrötchen-Bude mit TV auf Helgoland: So verfolgten Fans die deutsche Niederlage gegen Frankreich in Zeiten der Pandemie.