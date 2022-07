Holmgaard an die Latte, Harder per Kopf

Dänemark agierte zu Beginn der zweiten Hälfte druckvoller, die Partie blieb jedoch auf bescheidenem Niveau. Erst in der 69. Minute wurde es wieder richtig gefährlich: Nachdem sich Harder stark durchgesetzt hatte, passte sie in den Lauf von Karen Holmgaard, doch die eingewechselte Spielerin von Turbine Potsdam scheiterte frei stehend an Korpela (69.).

Die Erlösung für Dänemark dann drei Minuten später mit umgekehrten Vorzeichen: Holmgards Kopfball aus halblinker Position ging an die Unterkante der Latte, im Nachsetzen bugsierte Harder den Ball ebenfalls per Kopf über die Linie (72.). In der Nachspielzeit fast noch der Ausgleich: Jenny Danielsson scheiterte mit einem Distanzschuss nur knapp (90.+3).