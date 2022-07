Deutschland hat auch sein zweites Gruppenspiel bei der Fußball-EM in England gewonnen. Nach dem 4:0 gegen Dänemark gab es in Brentford ein 2:0 (2:0) gegen Spanien. Durch den Erfolg stehen die DFB-Frauen bereits als Gruppenerste fest und vermeiden so im Viertelfinale das Aufeinandertreffen mit den starken Engländerinnen, die beim 8:0 (6:0) gegen Norwegen für einen Turnierrekord gesorgt hatten.