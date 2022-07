12 / 17

Svenja Huth (Angriff): Über ihre Seite lief am Anfang am meisten, sie setzte sich einige Male gegen ihre Gegenspielerin durch und konnte gefährlich flanken. Leitete per Direktpass eine schöne Gelegenheit für Lea Schüller ein. Jubelte zu früh, als ein Treffer von ihr wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Ein Aktivposten der an diesem Tag sehr starken Offensive, auch wenn die Angriffe sich zum Ende hin auf die linke, die Nicht-Huth-Seite, verlagerten.