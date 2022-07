Nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen Finnland zum Abschluss der Gruppenphase rotierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für das erste Pflichtspiel gegen eine österreichische Nationalmannschaft einige zuletzt geschonte Stammkräfte zurück in die Startelf. Magull, Lena Oberdorf, Felicitas Rauch und Kathrin Hendrich kehrten in die Anfangsformation zurück. Nach einer Schweigeminute in Gedenken an den verstorbenen DFB-Ehrenspielführer Uwe Seeler – die Elf von Voss-Tecklenburg lief mit Trauerflor auf – startete die Partie mit ein paar druckvollen Minuten des deutschen Teams.