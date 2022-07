Die deutschen Fußballerinnen haben den neunten Europameistertitel ihrer Geschichte knapp verpasst. Im Finale von Wembley unterlag das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg EM-Gastgeber England knapp 1:2 (0:0, 1:2) nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielte Chloe Kelly (111.) in der Verlängerung. Zuvor hatte Ella Toone England in Führung gebracht (64.), ehe Lina Magull in der 80. Minute der Ausgleich gelang.