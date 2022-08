56 Jahre nach dem Wembley-Tor, dem berühmtesten Nichttor der Geschichte, gibt es erneut Ärger um eine Schiedsrichterentscheidung. Wieder in einem Finale in Wembley, wieder zwischen England und Deutschland. Und erneut sehen sich die Deutschen als die Benachteiligten. Beim 1:2 (1:1, 0:0) nach Verlängerung im EM-Finale spielte Englands Verteidigerin Leah Williamson in der 26. Minute den Ball im Strafraum klar mit dem Arm. Die Szene nach einer Ecke war im normalen Spielverlauf nicht eindeutig zu erkennen, nach Ansicht der TV-Bilder aber hätte der Videoassistent nach Meinung vieler Experten eingreifen müssen.