Geheimnisvoller Plan: Im Vorfeld der Partie wurde in der schwedischen Tageszeitung »Svenska Dagbladet« von einem »geheimnisvollen Plan« des Nationaltrainers Peter Gerhardsson geraunt. Der 62-Jährige enttäuschte nicht: Die ins Team gerutschte Jakobsson, bei diesem Turnier zuvor noch ohne Einsatzminute, hätte ihr Team beinahe schon in der 1. Minute in Führung gebracht. Immer wieder brachte die 32 Jahre alte Ex-Spielerin des FC Bayern Englands Starspielerin Bronze in Bedrängnis. Dabei war allgemein erwartet worden, dass sich die Schwedinnen auf Bronzes Kollegin Rachel Daly auf der anderen Abwehrseite konzentrieren würden, die im Viertelfinale gegen Spanien schwindlig gespielt wurde. Der überraschende Plan von Gerhardsson, er ging zumindest offensiv auf. 30 Minuten lang.