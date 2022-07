Bei der Rückkehr nach Brighton, dem Ort des 8:0-Sieges gegen Norwegen, begann es für die Engländerinnen zäher als beim höchsten Sieg der EM-Geschichte. Zwar übernahmen sie von Anpfiff an die Kontrolle der Begegnung, eine hochkarätige Chance konnten sie sich jedoch nicht erspielen.

Fehlervermeidung first

Spanien, das verletzungsbedingt in der Offensive auf seine beiden besten Spielerinnen Alexia Putellas und Jenni Hermoso verzichten muss, kam nach einer Viertelstunde besser in die Partie. Die Spanierinnen, in der Gruppenphase der DFB-Elf 0:2 (0:2) unterlegen, gewannen nun die Mehrzahl der Zweikämpfe und setzten sich in der Hälfte der EM-Gastgeberinnen fest.