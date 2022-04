Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Gunnarsdóttir sagte, sie sei »ein wenig enttäuscht«. Man sei in England, wo es so viele Stadien gebe »und wir spielen auf einem Trainingsplatz von City«. Mit Bezug auf das kürzlich mit 91.533 Fans in historischer Anzahl ausverkaufte Spiel von Barcelona gegen Real Madrid sagte Gunnarsdóttir, dass die OrganisatorInnen »offenbar nicht darauf vorbereitet sind, dass wir mehr als 4000 Tickets verkaufen. Das ist einfach nur peinlich und respektlos gegenüber dem heutigen Frauenfußball, der so viel größer ist, als die Leute denken.«