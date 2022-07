Ein Kopfball als Bestätigung: Was hätte man vor dem zweiten EM-Gruppenspiel gegen Spanien für Überlegungen anstellen können. Ist Alexandra Popp nicht die bessere Jokerin? Passt Laura Freigang nicht eher zum Spielstil des DFB-Teams? Martina Voss-Tecklenburg hatte solche Gedanken nicht. Popp gehört für die Bundestrainerin in die Startelf, das mache etwas mit den Spanierinnen, sagte sie vor dem Spiel in der ARD. Wenn Popp im ersten Durchgang auch kaum spielerische Szenen hatte, so erzielte sie per Kopf nach einem Eckball von Felicitas Rauch den vorentscheidenden Treffer (37. Minute). So etwas macht jede Trainerin glücklich.