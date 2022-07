Mittelfeldspielerin Georgia Stanway, die von der neuen Saison an beim FC Bayern München spielt, sagte: »Wir wissen, das ist schwierig, weil wir alle England mit Weiß assoziieren. Aber es ist etwas, was uns als Frauen betrifft.« Das EM-Gastgeber-Team war zum Turnierauftakt in Manchester komplett in Weiß aufgelaufen.

Die englischen Fußballerinnen haben allerdings nicht immer in weißen Shorts gespielt: Frühere Auswahlteams trugen dunkelblaue Shorts mit dem traditionellen weißen Oberteil.