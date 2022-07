Sie kann sich nur selbst schlagen: Diani, im Angriff noch die auffälligste Französin, zog aus 20 Metern einfach mal ab. Bis dahin musste Merle Frohms im deutschen Tor nicht einmal eingreifen, wahrte ihre weiße Weste im Turnier quasi als Zuschauerin. Auch der als Verzweiflungstat daherkommende Versuch Dianis hätte daran nichts geändert, wäre Frohms nicht bereits per Hechtsprung in die Ecke geflogen. So prallte der Ball erst an den Pfosten – von dort aber nicht ins Feld, sondern an Frohms Rücken und ins Tor. Frohms' ersten Gegentreffer der EM wertete die Uefa als Eigentor.