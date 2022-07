4 / 18

Marina Hegering, Abwehr (bis zur 103. Minute): Hegering warf sich in jeden Zweikampf, der sich dafür anbot, und die künftige Wolfsburgerin blieb dabei fair. Auch bei Angriffen unterstützte sie ihre Vorderleute. Es ist eine sagenhafte Geschichte, dass es Hegering überhaupt in dieses EM-Finale geschafft hat. Wegen einer Fersenverletzung und anschließender Wundheilungsstörung verlor sie beinahe fünf Jahre ihrer Karriere. Erst 2019 wurde sie Nationalspielerin. Jetzt, mit 32, ist sie so gut wie noch nie. Hegering war ihrem größten Triumph so nahe – doch auch das 0:1, an dem sie Mitschuld hatte, verhinderten ihn. Hegering war die tragische Heldin.