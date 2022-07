Frankreich war über die gesamte Spielzeit überlegen, ohne an das Spektakel aus dem Italien-Spiel anzuknüpfen. Diani traf per Kopf nach einer Flanke von Außenverteidigerin Sakina Karchaoui, der zweite Treffer durch Mbock fiel im Anschluss an einen Eckball, erneut konnte die Französin ihren Größenvorteil nutzen. In der Schlussphase sah die Belgierin Amber Tysiak nach einem Handspiel im Strafraum Gelb-Rot. Den fälligen Elfmeter verschoss Renard (90.).