Diacre soll, so wird es beschrieben, mittlerweile deutlich entspannter sein, weniger autoritär auftreten. Das kommt gut an. Am besten ist das am geänderten Verhältnis zwischen Diacre und Verteidigerin Renard zu sehen. Die Trainerin hatte ihrer größten Spielerin (1,87 Meter) einst die Armbinde weggenommen, um sie zu entmachten. Doch mittlerweile hat sie festgestellt, dass dies ein Fehler war. Also ernannte Diacre Renard wieder zur Spielführerin für diese Europameisterschaft.

»Sie ist die Chefin«

Rendard hatte jüngst in einem Interview mit »Le Figaro« bestätigt, dass auch sie die Trainerin anders wahrnehme als zu Beginn ihrer Amtszeit. Sie verstehe die Gruppendynamik nun, die Kommunikation sei ebenfalls besser, sie habe einige Dinge in ihrer Vorgehensweise korrigiert. »Es ist angenehmer, sich jetzt auszutauschen.« Renard stellte aber auch klar: »Sie ist die Chefin und sobald sie Anweisungen gibt, egal ob sie gut oder schlecht sind, ist es an uns Spielerinnen, sie umzusetzen.«