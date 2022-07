Im zweiten Spiel der Gruppe C haben sich Italien und Island 1:1 (0:1) getrennt. Das Rennen um den zweiten Viertelfinalplatz bei der Fußball-EM hinter Gruppenfavorit Frankreich ist damit weiter völlig offen, die Französinnen treffen am Abend auf Belgien. Island ging durch Karólína Vilhjálmsdóttir vom FC Bayern München in Führung (3. Minute), Valentina Bergamaschi glich aus (62.).