Das Spiel war nun völlig offen, beide Mannschaften drängten auf den Siegtreffer. Bei den Schwedinnen gab Fridolina Rolfö nun den Takt an, auf der anderen Seite wurde Miedema immer stärker. Schweden hatte dabei etwas mehr Ballbesitz, die Niederlande setzte mehr auf Konter. Ersatztorhüterin van Domselaar wusste dabei zu überzeugen und zeigte einige gute Paraden. Auch deshalb fiel kein weiterer Treffer.

In der Gruppe C ist damit nach dem 2:2-Unentschieden am frühen Abend zwischen Portugal und der Schweiz alles offen. Am Mittwoch kommt es am zweiten Spieltag zunächst zum Duell zwischen Schweden und Schweiz (18 Uhr), die Niederländerinnen sind gegen Portugal klar favorisiert (21 Uhr).