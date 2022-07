In der zweiten Hälfte geriet Finnlands Torfrau Tinja Korpela immer mehr in den Mittelpunkt. So verhinderte sie unter anderem nach einem Solo von Ona Batlle (56.) und einem Kopfball von Laia Aleixandri (62.) einen höheren Rückstand, beim verdienten 1:3 durch Garcia – natürlich erneut per Kopf – war sie chancenlos (75.). Caltendey verwandelte in der Nachspielzeit noch einen Strafstoß (90.+4).