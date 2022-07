Vier Tore zum deutschen EM-Auftakt Sie folgen ihrer Trainerin

Zweite Hälfte: Wer auf Testspiele verzichtet und viel trainieren lässt, kann Standardsituationen einüben. Der zweite Teil der voss-tecklenburgischen Erfolgsformel trug nach der Pause Früchte. Magull, die insgesamt einen sehr starken Eindruck hinterließ, brachte einen Eckball herein und ihre Münchner Teamkollegin Lea Schüller traf per Kopf aus kurzer Distanz (57.). Kurz darauf kam neben Jule Brand und Lena Lattwein auch Popp ins Spiel. Die lange verletzte Stürmerin hatte es kurz vor der EM als bekannteste Nationalspielerin in einen Micky-Maus-Comic geschafft. Die dänische Verteidigung hatte bisweilen etwas von Entenhausen, beim 3:0 von Lattwein (78.) – wieder nach einer Standardsituation – fehlte jegliche Gegenwehr. Popp traf in ihrem ersten EM-Spiel überhaupt auch noch und schraubte das Ergebnis in zuvor unerwartete Höhen (86.).