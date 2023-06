17 / 28

Verarscht: Eine Mischung aus Fußball und Ökologie sollte sich in dem Namen »Fuleco« bei der WM 2014 in Brasilien widerspiegeln. Doch bei all der Aufregung im fußballverrückten Land wurde übersehen, dass der Name des Gürteltier-Maskottchens umgangssprachlich auf Portugiesisch auch »Arsch« bedeuten kann. Das war wohl kein gutes Omen: Brasilien schied gegen den späteren Weltmeister Deutschland nach dem schon am Tag danach legendären 1:7-Debakel aus.