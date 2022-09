In den Stadien der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland wird es nach einem Bericht der ARD-»Sportschau« keine Stehplätze geben. »Da erst im Sommer des Jahres 2023 und damit nur ein Jahr vor der Uefa Euro 2024 die Ergebnisse vorliegen und daraus folgende Maßnahmen vorgeschlagen werden, ist der Zeitraum zu knapp, um diese in das Ticketkonzept für das Turnier zu integrieren«, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf Anfrage der »Sportschau« mit.