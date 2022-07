8 / 16

Sara Däbritz, Mittelfeld (bis zur 68. Minute): Däbritz spielt im Verein in Frankreich, zuletzt bei Paris Saint-Germain, künftig in Lyon. Sie kennt die französischen Nationalspielerinnen, und es schien ihr ein großes Anliegen, gegen sie zu bestehen. Die Mittelfeldspielerin unterstütze die Defensive mit großer Leidenschaft, kam oft als zusätzliche Spielerin in einem Zweikampf dazu. An der Entstehung beim 1:1 war sie nicht ganz unbeteiligt, als sie bei einem Pass per Kopf zuvor zu weit weg stand.