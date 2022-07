Der Moment, als es kein Halten mehr gab. Alexandra Popp hatte soeben den 2-1-Siegtreffer gegen Frankreich erzielt. In einem nervenaufreibenden EM-Halbfinale

Martina Voss-Tecklenburg Bundestrainerin »Wir haben dieses Spiel gewonnen nur als Teamleistung. Weil jede bereit war, die andere zu pushen, der anderen vertrauen zu geben, die Dinge zu feiern in alle Richtungen. Von daher war es heute ein großartiger Teamerfolg auf allen Ebenen vom kleinen Rädchen bis zum großen Rad hat heute alles gestimmt. Und deshalb stehen wir auch verdient im Finale.«

Kurz vor der Pause traf Frankreich zum 1:1. Das deutsche Team steckte den ersten Gegentreffer des Turniers locker weg.

Martina Voss-Tecklenburg Bundestrainerin »Wir waren total ruhig in der Halbzeit. Wir waren total klar, weil wir gesagt haben, wir spielen aufs zweite Tor. Wir wollen genauso weitermachen, wir wollen Frankreich weiter fordern. «

Und das gelang mit Willen, Leidenschaft und Alexandra Popp, die ihre Turniertore fünf und sechs erzielte.

Alexandra Popp Nationalspielerin »Ein wenig sprachlos, um ehrlich zu sein, aber unglaublich stolz. Was wir auf den Platz gebracht haben, war mit unfassbarer Energie wieder. Besessen mit einer Defensivarbeit, die echt brutal war. Nach vorne hin muss man sagen, den letzten Pass oder vorletzten Pass nicht optimal gespielt, aber wenn wir vor dem Tor waren, immer sehr gefährlich.«

Martina Voss-Tecklenburg Bundestrainerin »Was dann wichtig war, diese Energie, wie sie Poppi beschrieben hat. Diese Defensivlust, diesen Nerv zu haben, die Zweikämpfe so zu bestreiten, wie wir sie bestritten haben, um damit auch den Gegner zu nerven. Ich glaube, das war ein ganz großer Schlüssel.«

Und der öffnete die Tür zum Traumfinale gegen England.

Martina Voss-Tecklenburg Bundestrainerin »Es wird ein großartiges Fußballfest. Es ist ein Klassiker im Fußball: England gegen Deutschland. Was England hier in diesem Turnier gezeigt hat, ist natürlich brutal gut. Jedes Spiel bis zum Ende bestritten. Voller Dynamik. Viele Tore erzielt. Die strotzen vor Selbstbewusstsein. Sie wissen, was sie zu tun und zu lassen haben. Aber die ersten dreißig Minuten gegen Schweden haben auch gezeigt, dass man ihnen auch wehtun kann. Das wird unser Auftrag, das zu tun. Wir spielen im Wembley-Stadion. Ich denke vor 90.000 Menschen. Viele, die für England sind und ein paar Wenige, die für uns sind. Aber das nehmen wir komplett an.

Egal wie es am Sonntag ausgeht: Mit seiner Freude und seiner Spielweise hat das deutsche Team schon jetzt begeistert.