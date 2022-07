Pfosten, Rücken, Tor

Zum Torerfolg kam Popp dennoch, rund 20 Minuten später. Bei einer Flanke von Svenja Huth von der rechten Seite wurde Frankreich-Innenverteidigerin Griedge Mbock Bathy am ersten Pfosten von Lina Magull gebunden. Dahinter kam Popp vor Rechtsverteidigerin Eve Perisset an den Ball und traf aus kurzer Distanz (40.).

Noch vor der Pause kassierte die deutsche Elf allerdings den Ausgleich, wenngleich unglücklich. Von der Strafraumkante gab Kadidiatou Diani einen Flachschuss ab, der zunächst nur am Pfosten landete. Von dort prallte der Ball aber an den Rücken der nach einem Hechtsprung am Boden liegenden Frohms – und von dort ins Tor (45.). Für Deutschland war es das erste Gegentor im Wettbewerb.